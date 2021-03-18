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Происшествия

В Сибири утонул младенец, а после и мать умерла при весьма непонятных обстоятельствах

В Омске возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, чья мать скончалась на следующий день, сообщает региональный СК.

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com

Инцидент произошел 13 марта — в квартире в ванне обнаружили тело восьмимесячного ребенка.

«По предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать мальчика, обнаруженного в наполненной водой ванне», — рассказали в ведомстве.

Женщина на следующий день скончалась в больнице — ее туда доставили в полусознательном состоянии. Что стало причиной смерти, в СК не сообщили.

Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», ребенка в ванне обнаружил отец, когда вернулся домой.

«При этом малыш был в одежде, то есть его явно не купали», — отмечает издание.

Возбудили уголовное дело по признакам «убийства малолетнего». Следователи выясняют все обстоятельства и разбираются в произошедшем.

Ранее в Иркутской области женщина месяц кормила грудничка водой, пока он не умер от дистрофии.

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