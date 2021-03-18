В Сибири утонул младенец, а после и мать умерла при весьма непонятных обстоятельствах

Инцидент произошел 13 марта — в квартире в ванне обнаружили тело восьмимесячного ребенка.
«По предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать мальчика, обнаруженного в наполненной водой ванне», — рассказали в ведомстве.
Женщина на следующий день скончалась в больнице — ее туда доставили в полусознательном состоянии. Что стало причиной смерти, в СК не сообщили.
Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», ребенка в ванне обнаружил отец, когда вернулся домой.
«При этом малыш был в одежде, то есть его явно не купали», — отмечает издание.
Возбудили уголовное дело по признакам «убийства малолетнего». Следователи выясняют все обстоятельства и разбираются в произошедшем.
Ранее в Иркутской области женщина месяц кормила грудничка водой, пока он не умер от дистрофии.