Сибирячка месяц кормила грудничка водой, пока он не умер от дистрофии

Женщину признали виновной «в причинении смерти по неосторожности» своему шестимесячному ребенку.
«Месяц кормила ребенка разведенным в воде заменителем молочного продукта, не предназначенным для питания детей грудного возраста», — рассказали в Эхирит-Булагатском райсуде.
В результате ребенок скончался от алиментарной дистрофии в реанимации — дефицит массы тела составил 39,9%.
Сибирячку приговорили к 1 году ограничения свободы.
Ранее на Алтае малыш насмерть отравился спиртом из грудного молока матери.