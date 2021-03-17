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Жизнь

Сибирячка месяц кормила грудничка водой, пока он не умер от дистрофии

В Иркутской области женщину осудили за гибель младенца, который скончался в реанимации, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com

Женщину признали виновной «в причинении смерти по неосторожности» своему шестимесячному ребенку.

«Месяц кормила ребенка разведенным в воде заменителем молочного продукта, не предназначенным для питания детей грудного возраста», — рассказали в Эхирит-Булагатском райсуде.

В результате ребенок скончался от алиментарной дистрофии в реанимации — дефицит массы тела составил 39,9%.

Сибирячку приговорили к 1 году ограничения свободы.

Ранее на Алтае малыш насмерть отравился спиртом из грудного молока матери.

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