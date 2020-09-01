В Сибири в третий раз разрушился мост, который соорудили, чтобы построить другой мост

Технологический мост находится в Байкальске, который попал под наводнение летом 2019 года. Тогда из-за потоков воды рухнул основной мост в городе.

Собственно, временный переезд необходим строителям для возведения нового главного моста.

«Ведется строительство моста, который обрушился в прошлом году. Коммунальные сети перенесли, они работают в штатном режиме. Угроз никаких нет. Технологический переезд сделали строители, чтобы попадать с левого берега на правый. Из-за дождей его уже размывает в третий раз», — пояснил глава города Василий Темгеневский.