Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 сентября 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Сибири в третий раз разрушился мост, который соорудили, чтобы построить другой мост

В Иркутской области в третий раз размыло водой технологический мост через реку Солзан, сообщает «ИрСити».

Разрушение технологического моста.
Разрушение технологического моста.
кадр из видео.

Технологический мост находится в Байкальске, который попал под наводнение летом 2019 года. Тогда из-за потоков воды рухнул основной мост в городе.

Собственно, временный переезд необходим строителям для возведения нового главного моста.

«Ведется строительство моста, который обрушился в прошлом году. Коммунальные сети перенесли, они работают в штатном режиме. Угроз никаких нет. Технологический переезд сделали строители, чтобы попадать с левого берега на правый. Из-за дождей его уже размывает в третий раз», — пояснил глава города Василий Темгеневский.


Для жителей Байкальска, в котором проживает около 13 тыс. человек, переезд также закрыт — люди передвигаются по федеральной, объездной дороге.

Темгеневский подчеркнул, что 28 августа уровень воды в Солзане поднялся на 54 сантиметра и сейчас снижается: «Абсолютно штатная ситуация».

В июле 2020 года технологическое сооружение также разрушилось из-за проливного дождя.

Новую однопролетную переправу через реку, взамен рухнувшего год назад моста, планируют построить к августу 2021 года.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае за 87 млн рублей построят новый мост через реку Склюиха.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость