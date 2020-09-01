В Сибири в третий раз разрушился мост, который соорудили, чтобы построить другой мост

Технологический мост находится в Байкальске, который попал под наводнение летом 2019 года. Тогда из-за потоков воды рухнул основной мост в городе.
Собственно, временный переезд необходим строителям для возведения нового главного моста.
«Ведется строительство моста, который обрушился в прошлом году. Коммунальные сети перенесли, они работают в штатном режиме. Угроз никаких нет. Технологический переезд сделали строители, чтобы попадать с левого берега на правый. Из-за дождей его уже размывает в третий раз», — пояснил глава города Василий Темгеневский.
Для жителей Байкальска, в котором проживает около 13 тыс. человек, переезд также закрыт — люди передвигаются по федеральной, объездной дороге.
Темгеневский подчеркнул, что 28 августа уровень воды в Солзане поднялся на 54 сантиметра и сейчас снижается: «Абсолютно штатная ситуация».
В июле 2020 года технологическое сооружение также разрушилось из-за проливного дождя.
Новую однопролетную переправу через реку, взамен рухнувшего год назад моста, планируют построить к августу 2021 года.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае за 87 млн рублей построят новый мост через реку Склюиха.