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Происшествия

В Сибири зафиксировано землетрясение. Комментарий военных

22 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,6 в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Эпицентр землетрясения находился в 32 км к юго-юго-западу от города Белово.

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 4,3 балла по шкале MSK-64.

Сейсмособытие не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе, сообщает «Интерфакс».

«Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Шахты

Землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами — выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре.

Ранее был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3 в 189 км от Горно-Алтайска.

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