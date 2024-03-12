В сибирских домах начался банный сезон. Жильцы не рады

Жильцы только и успевали ведрами черпать лившуюся воду и вызывать аварийные службы.
Такая проблема возникла только в домах застройщика «Брусника». Но в других городах, где находятся дома этой компании, такой проблемы не возникало.
Источник из компании уверен, что проблема в Новосибирской воде. Две причины по которым портятся трубы: высокое воздействие хлора, вызванное некачественной подготовкой воды, и ее перегрев.
В настоящее время застройщик уже решает проблему и думает на какой материал труб перейти для Сибирских многоэтажек.
Ранее altapress.ru сообщал о коммунальной аварии в центре Барнаула.
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