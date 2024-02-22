В Алтайской крае кабинеты мирового суда затопило из-за прорыва трубы

В конце прошлой неделе в Рубцовске прорвало теплосеть. На данный момент учреждение переехало.
В СГК рассказали, что для устранения неполадок заменили 35 м труб отопления.
Отмечается, что в здание мирового суда хлынул кипяток. Сотрудники в спешке выносили мебель.
К счастью, документы и технику удалось восстановить. После оценки ущерба учреждение планируют подавать иск на коммунальщиков, чтобы получить возмещение.
Также из-за прорыва без отопления осталось много жилых домов и детский садик.
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