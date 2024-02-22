22 февраля
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Жизнь

В Алтайской крае кабинеты мирового суда затопило из-за прорыва трубы

Кабинеты мирового суда затопило из-за прорыва трубы в Рубцовске. Об этом сообщает Mash Siberia.

Старые трубы.
Старые трубы.
СС0

В конце прошлой неделе в Рубцовске прорвало теплосеть. На данный момент учреждение переехало.

В СГК рассказали, что для устранения неполадок заменили 35 м труб отопления.

Отмечается, что в здание мирового суда хлынул кипяток. Сотрудники в спешке выносили мебель.

К счастью, документы и технику удалось восстановить. После оценки ущерба учреждение планируют подавать иск на коммунальщиков, чтобы получить возмещение.

Также из-за прорыва без отопления осталось много жилых домов и детский садик.

Ранее стало известно об утреннем порыве горячей воды в Барнауле.

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