В сибирском аэропорту пассажир сообщил о бомбе в грузовом отсеке самолета

Во время досмотра в аэропорту пассажир заявил, что у него в багаже бомба. Между тем, сам багаж уже был в грузовом отсеке лайнера.
Командир воздушного судна (КВС) принял решение о повторном досмотре пассажиров и багажа.
На тот момент на рейс зарегистрировались 93 пассажира.
Сотрудники аэропортовых служб провели дополнительный досмотр. После чего вылет лайнера состоялся.
Задержка составила более трех часов.
Самолет выполняет рейс Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток.
Ранее российских "весельчаков" высадили из самолета из-за шутки о бомбе.
Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково. Лайнер в Санкт-Петербург готовился к вылету.
Пассажиры уже прошли на посадку. И тут кто-то пошутил о бомбе.
Экипаж юмора шутника не оценил, указывает Газета.Ru. И 189 человек попросили покинуть самолет, людей довезли до терминала — для повторной проверки.
По факту инцидента проводится разбирательство.
Ранее пассажир угрожал достать бомбу и взорвать российский аэропорт.
ЧП произошло в международном аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Регистрация проходила на рейс Санкт-Петербург — Казань авиакомпании Smartavia.
Мужчина подошел к сотрудникам службы безопасности аэропорта и потребовал провести его к самолету как VIP-персону. В противном случае он сообщил, что достанет из сумки бомбу и много оружия.
Сотрудники службы безопасности скрутили "террориста" и осмотрели его ручную кладь. Ничего подозрительного внутри не было.
В отделе полиции мужчина признался, что просто хотел побыстрее сесть в самолет. И никаких взрывов не планировал.
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