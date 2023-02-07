В сибирском регионе неизвестный сообщил о «минировании» суда и потребовал 1 млн гривен

В Кемеровский районный суд поступило сообщение о якобы минировании.
По словам отправителя письма, он собрался подорвать здание суда, если в течение часа ему не переведут 1 млн гривен.
Представители суда обратились в правоохранительные органы, подчеркивают в сообщении.
Взрывчатых веществ в здании не обнаружили. Сейчас суд работает в обычном режиме.
Ранее в Барнауле эвакуировали все корпуса института культуры из-за сообщений о минировании.
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