7 февраля
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Происшествия

В сибирском регионе неизвестный сообщил о «минировании» суда и потребовал 1 млн гривен

В Кузбассе неизвестный заявил о «минировании» Кемеровского районного суда и потребовал перечислить 1 млн гривен. Об этом сообщают в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

В Кемеровский районный суд поступило сообщение о якобы минировании.

По словам отправителя письма, он собрался подорвать здание суда, если в течение часа ему не переведут 1 млн гривен.

Представители суда обратились в правоохранительные органы, подчеркивают в сообщении.

Взрывчатых веществ в здании не обнаружили. Сейчас суд работает в обычном режиме.

Ранее в Барнауле эвакуировали все корпуса института культуры из-за сообщений о минировании.

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