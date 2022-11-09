«Необычным» способом жительница Барнаула пыталась вернуть мужа домой

Женщина выпивала дома и не могла дозвониться своему мужу. Не получив должного внимания, она набрала номер «112» и назвала полный адрес минирования здания.
Речь идет об организации, осуществляющая аварийное обслуживание жилых многоквартирных домов и муниципальных учреждений. После звонка на место сразу выехали полицейские.
«Угроза взрыва создавала опасность гибели людей, разрушения объекта социальной инфраструктуры», — подчеркивают в пресс-службе.
Административное здание осмотрели правоохранители, взрывных устройств обнаружено не было.
Личность женщины установлена, также возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий, из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры)
Свою вину женщина признала полностью и раскаялась о содеянном.
Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Ранее женщина будет трудиться на благо Барнаула из-за своего непристойного поведения.