9 ноября
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Происшествия

«Необычным» способом жительница Барнаула пыталась вернуть мужа домой

В Барнауле местную жительницу осудили за ложное сообщение в полицию о бомбе на работе супруга, сообщают в пресс-службе судов региона.

Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0

Женщина выпивала дома и не могла дозвониться своему мужу. Не получив должного внимания, она набрала номер «112» и назвала полный адрес минирования здания.

Речь идет об организации, осуществляющая аварийное обслуживание жилых многоквартирных домов и муниципальных учреждений. После звонка на место сразу выехали полицейские.

«Угроза взрыва создавала опасность гибели людей, разрушения объекта социальной инфраструктуры», — подчеркивают в пресс-службе.

Административное здание осмотрели правоохранители, взрывных устройств обнаружено не было.

Личность женщины установлена, также возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий, из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры)

Свою вину женщина признала полностью и раскаялась о содеянном.

Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее женщина будет трудиться на благо Барнаула из-за своего непристойного поведения.

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