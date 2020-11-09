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Происшествия

Женщина будет трудиться на благо Барнаула из-за своего непристойного поведения

Жительницу Барнаула приговорили к обязательным работам за оскорбление представителя власти.

Дворники.
Дворники.
altapress.ru

Летом девушка в пьяном виде просто так позвонила в полицию. За ложный вызов ее доставили в отдел, но хулиганка не желала подчиняться законным требованиям правоохранителей.

«Осужденная стала в присутствии свидетелей высказывать в отношении полицейского оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, тем самым публично унизив честь и достоинство должностного лица», — говорится в сообщении регионального СК.

Суд признал ее виновной по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

В наказание женщине назначили 250 часов обязательных работ. Чаще всего, речь в таком случае идет о работах на благоустройстве или уборке города.

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