Женщина будет трудиться на благо Барнаула из-за своего непристойного поведения

Летом девушка в пьяном виде просто так позвонила в полицию. За ложный вызов ее доставили в отдел, но хулиганка не желала подчиняться законным требованиям правоохранителей.
«Осужденная стала в присутствии свидетелей высказывать в отношении полицейского оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, тем самым публично унизив честь и достоинство должностного лица», — говорится в сообщении регионального СК.
Суд признал ее виновной по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).
В наказание женщине назначили 250 часов обязательных работ. Чаще всего, речь в таком случае идет о работах на благоустройстве или уборке города.