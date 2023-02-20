В сибирском регионе при аварийной посадке Ми-8 погиб один человек

Частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. В результате погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС .

На борту вертолета находились 10 человек. При аварийной посадке погиб один человек, еще один пострадал.

В оперативных службах заявили, что с Ми-8 в паре летел второй вертолет. Он доставил погибшего в Междуреченский городской округ и вылетел за пострадавшим.

На месте происшествия ожидают вертолет из Горно- Алтайска для эвакуации оставшихся восьми человек, находящихся в вертолете.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, предварительно, у Ми-8 отказала техника из-за сложных метеоусловий.

Ранее вертолет Robinson пропал с радаров неподалеку горы Красная в Сахалинской области 17 февраля. Позже оказалось, что вертолет потерпел крушение в горах Сахалина. Погибли пилот и пассажир.