20 февраля
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Происшествия

В сибирском регионе при аварийной посадке Ми-8 погиб один человек

Частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. В результате погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

Вертолет Ми-8 МЧС России.
Вертолет Ми-8 МЧС России.
49.mchs.gov.ru

На борту вертолета находились 10 человек. При аварийной посадке погиб один человек, еще один пострадал.

В оперативных службах заявили, что с Ми-8 в паре летел второй вертолет. Он доставил погибшего в Междуреченский городской округ и вылетел за пострадавшим.

На месте происшествия ожидают вертолет из Горно- Алтайска для эвакуации оставшихся восьми человек, находящихся в вертолете.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, предварительно, у Ми-8 отказала техника из-за сложных метеоусловий.

Ранее вертолет Robinson пропал с радаров неподалеку горы Красная в Сахалинской области 17 февраля. Позже оказалось, что вертолет потерпел крушение в горах Сахалина. Погибли пилот и пассажир.

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