В сибирском селе вспыхнул пожар в детском саду. Эвакуировали 101 ребенка

В селе Толмачево (Новосибирская область) 26 декабря в детском саду на ул. Парковая произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную охрану в 11:03, сработала пожарная сигнализация.

До прибытия огнеборцев персонал учреждения в составе 18 человек самостоятельно вывел из помещения 101 ребенка. Дети временно находятся в соседнем здании.

Огня по внешним признакам видно не было. Как выяснилось, горела обшивка комнаты горячего пара. Внутри помещения было плотное задымление.

Возгорание на площади 15 кв.м. ликвидировали за 21 минуту. Пожарные провели дымоудаление и убедились, что возможность повторного возгорания исключена.

По предварительным данным к возгоранию могла привести неисправность электросети в помещении. По оперативным данным, пострадавших нет.

Ранее 20 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове.