В СИЗО поместили главу контрольно-ревизионного управления МЧС России

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Чиновник отправится в СИЗО до 17 декабря, пишет Lenta.ru.

Предварительно, он получил более 10 млн рублей от омского предпринимателя, работая на тот момент в администрации города-миллионника.

Он десять лет он руководил управлением Федеральной налоговой службы по Омской области, а в конце 90-х и начале нулевых занимал крупные должности в администрации сибирского региона.

Ранее спецслужбы задержали замначальника полиции по Красноярскому краю. Задержанного подозревают в коррупции. Разработка в отношении него велась долгое время.