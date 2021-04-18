В Сети выложили страшное видео полностью сгоревшего логистического центра в Барнауле

Пожар в логистическом центре «MSV Логистик» практически полностью уничтожил складские и офисные помещения. Видео с высоты птичьего полета появилось на канале YouTube.

Напомним, пожар произошел ночью 9 апреля. Площадь возгорания составила около 45 тыс. кв. метров. Убытки от стихии оцениваются в 1 млрд рублей.

В сгоревшем здании размещались такие фирмы-арендаторы, как «Мартика», «Пакетон», «Эль-Трейд» и «Региональная торговая компания».

По данным издания «Толк», сегодня бизнесмены начинают задавать вопросы владельцу логистического комплекса, поскольку на сайте «MSV Логистик» указывалось, что «комплекс имеет высокий уровень безопасности и полностью соответствует нормам пожарной безопасности».

Также предприниматели высказывают претензии пожарным расчетам, которые, по их мнению, сработали в данной ситуации плохо.

«На начальном этапе пожарные расчеты, по моему мнению, плохо сработали. Я лично был там. Они около получаса вообще ничего не делали. Были дезориентированы и дезорганизованы, не понимали, что откуда начинать тушить. Я лично поднял расчеты: там было две-три машины — заставил быстро лить на крышу, но было поздно. Взялся верховой пожар», — рассказал «Толку» владелец компании «Пакетон» Сергей Чудов.

Причины крупного пожара, а также его реальный масштаб пока не озвучены региональным ГУ МЧС. Сначала спасатели сообщили, что площадь пожара составляет всего 1,5 тыс кв. метров. Однако представленная видеосъемка дает понять, что этого не может быть.