В СКР прокомментировали сообщения об уголовном деле против врачей после смерти Юрия Шатунова

Следственный комитет России (СКР) прокомментировал сообщения СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении врачей скорой помощи по факту смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

В Следственном комитете опровергли информацию о возбуждении уголовного дела.

«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее о возбуждении дела газета «Комсомольская правда» со ссылкой на информацию директора певца Аркадия Кудряшова.

Он якобы заявил о возбуждении уголовного дела в отношении медиков, которые не стали отправлять бригаду скорой помощи после звонка. Позже Кудряшов заявил — такого не говорил и его не так поняли, пишет bfm.ru.

Что произошло

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни в машине скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

О популярности

Шатунов обрел популярность в середине 1980-х. Он воспитывался тогда в оренбургском интернате, где познакомился с композитором и автором песен Сергеем Кузнецовым. Так началась его творческая карьера.

Юрий Шатунов. klikabol.mirtesen.ru

Группа «Ласковый май» обрела бешеный успех на просторах Советского Союза и собирала стадионы.

Шатунов пел основные хиты «Ласкового мая»: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», «Тающий снег». В последнее время Шатунов жил в Германии. У него остались жена и двое детей.

Прощание

Прощание с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым прошло накануне в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Семья прилетит из Германии на прощание 27 июня. Тело Шатунова будет кремировано. Таково завещание Юрия Шатунова. Часть праха захоронят в Германии.