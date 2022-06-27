В СКР прокомментировали сообщения об уголовном деле против врачей после смерти Юрия Шатунова

В Следственном комитете опровергли информацию о возбуждении уголовного дела.
«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Ранее о возбуждении дела газета «Комсомольская правда» со ссылкой на информацию директора певца Аркадия Кудряшова.
Он якобы заявил о возбуждении уголовного дела в отношении медиков, которые не стали отправлять бригаду скорой помощи после звонка. Позже Кудряшов заявил — такого не говорил и его не так поняли, пишет bfm.ru.
Что произошло
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни в машине скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
О популярности
Шатунов обрел популярность в середине 1980-х. Он воспитывался тогда в оренбургском интернате, где познакомился с композитором и автором песен Сергеем Кузнецовым. Так началась его творческая карьера.
Группа «Ласковый май» обрела бешеный успех на просторах Советского Союза и собирала стадионы.
Шатунов пел основные хиты «Ласкового мая»: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», «Тающий снег». В последнее время Шатунов жил в Германии. У него остались жена и двое детей.
Прощание
Прощание с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым прошло накануне в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Семья прилетит из Германии на прощание 27 июня. Тело Шатунова будет кремировано. Таково завещание Юрия Шатунова. Часть праха захоронят в Германии.