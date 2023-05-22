В Следкоме прокомментировали сообщения о задержании алтайского экс-чиновника по делу об убийстве. Подробности

Об этом пишет "Толк" со ссылкой на пресс-службу управления.

Его подозревают в убийстве, которое произошло в 1989 году. Подробности не указываются.

Ранее сообщалось, что Манишин может быть причастен к громкому делу о пропаже и убийстве пяти абитуренток политеха. Однако впрямую утверждать, что арестованный мог совершить эти преступления пока рано. Следственный корпус не раскрывает деталей произошедшего.

Вероятно, предстоит еще серия экспертиз, в том числе и ДНК, по оставшимся вещдокам. Между тем дело 23-летней давности не было закрыто, а приостановлено.

Группа из Генпрокуратуры

Специально для расследования данного дела в Барнауле была создана следственная группа из работников Генпрокуратуры РФ.

В группе следователей был помощник по особым поручениям заместителя генерального прокурора РФ по Сибирскому федеральному округу Дмитрий Шашков, который впоследствии расследовал обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.

Что произошло

В 1998—2000 годах были убиты 9 девушек и две женщины в Барнауле и возле села Бураново Калманского района Алтайского края.

С июня по август 2000 года в Барнауле пропали пять абитуриенток АлтГТУ — Юлия Техтиекова (29 июня), Лилиана Вознюк (28 июля), Ольга Шмакова (1 августа), Анжела Бурдакова (8 августа) и Ксения Киргизова (15 августа). Всех девушек последний раз видели на территории университета.

Одновременно в июле в Барнауле пропали две женщины, приезжавшие к своим дочерям-абитуриенткам: в АГАУ — 53-летняя Валентина Михайлюкова из Романовского района (14 июля), в АГИК — 43-летняя Нина Шакирова из Краснощековского района (18 июля).

Пустые могилы

4 сентября 2000 года возле поселка Южный нашли разорванную одежду, блокнот, справку и схему территории АлтГТУ, принадлежавшие Ксении Киргизовой. При обследовании территории оперативники обнаружили на кладбище поселка пять свежих захоронений. Их вскрыли, но все они оказались пустыми.

Останки

В начале октября возле села Бураново Калманского района местные жители обнаружили скелетированный женский труп. Экспертиза установила — останки принадлежали Анжеле Бурдаково. В том же месяце — также возле села Бураново — нашли останки Ксении Киргизовой, Валентины Михайлюковой, Нины Шакировой и абитуриентки АлтГТУ из Тувы, пропавшей еще в 1999 году. В 2001 году нашли останки Ольги Шмаковой (17 мая) и Юлии Техтиековой (23 сентября), в 2002 году — останки Лилианы Вознюк.

Цифра

Во время расследования были опрошены 35 тыс. человек.