В смертельном ДТП на алтайской трассе погибли взрослый и двое детей

Три человека, двое из которых дети, погибли в аварии на трассе «Мартыново - Тогул - Залесово» 16 июня. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла в 17:40 на 6 км автодороги «Мартыново - Тогул - Залесово».

Предварительно установлено, что 43-летний мужчина ехал за рулем Toyota Camry с небезопасной скоростью. Он не справился с управлением и съехал с дороги, из-за чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погибли три пассажира: 33-летний мужчина и два мальчика 14 и 9 лет. Водитель получил телесные травмы, ему оказана медицинская помощь.

"По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщают в ведомстве.

Ранее в Славгородском два автомобиля столкнулись и загорелись. Два человека сгорели заживо.