8 мая
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Происшествия

В соцсетях показали состояние отделов "Норд-Веста" после крупного пожара

Сильное пламя в торговом центре "Норд-вест" вспыхнуло вечером 6 мая.

Последствия пожара в ТЦ "Норд-вест".
Последствия пожара в ТЦ "Норд-вест".
Группа ВКонтакте "Инцидент Барнаул"

Огонь распространился на площади 75 кв. м. На месте происшествия работали 34 человека личного состава и девять единиц техники. Люди не пострадали.

Чего нельзя сказать о фасаде и отделах торгового центра - несколько помещений выгорели почти полностью. Кадры изнутри здания показали в Telegram-канале Go_Barnaul.

Сильнее всего пострадал отдел головных уборов и аксессуаров "Гольфстрим", а также магазин профессиональной косметики "Модерн".

На в Google-картах у отдела "Гольфстрим" стоит статус "Временно закрыт".

Тем временем, о причинах пожара все еще неизвестно.

Ранее серьезный пожар произошел в многоквартирном доме в Барнауле.

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