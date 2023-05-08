В соцсетях показали состояние отделов "Норд-Веста" после крупного пожара

Огонь распространился на площади 75 кв. м. На месте происшествия работали 34 человека личного состава и девять единиц техники. Люди не пострадали.

Чего нельзя сказать о фасаде и отделах торгового центра - несколько помещений выгорели почти полностью. Кадры изнутри здания показали в Telegram-канале Go_Barnaul.

Сильнее всего пострадал отдел головных уборов и аксессуаров "Гольфстрим", а также магазин профессиональной косметики "Модерн".

На в Google-картах у отдела "Гольфстрим" стоит статус "Временно закрыт".

Тем временем, о причинах пожара все еще неизвестно.

Ранее серьезный пожар произошел в многоквартирном доме в Барнауле.