В США девочка умерла из-за отца, забывшего ее в машине в жару

Мужчина оставил ребенка в детском кресле в автомобиле и забыл на 4 часа, сообщает Mirror.

Мужчина вез дочерей в школу, но младшую забыл высадить. Затем отправился работать удаленно, но про девочку не вспоминал. Температура воздуха в машине поднялась до 36 градусов.

Позже, когда мама девочки спросила у отца семейства, где дочка, мужчина опомнился и позвонил в 911. Но, к сожалению, уже было поздно. Девочка задохнулась в машине.

Смертность от тепловых ударов среди детей в автомобиле выросла и остается высокой, летние месяцы являются самыми пиковыми от таких смертей.

Ранее сообщалось о том, что известна новая версия смерти школьницы, которая якобы скончалась от конфет.

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