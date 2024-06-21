21 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В США девочка умерла из-за отца, забывшего ее в машине в жару

Мужчина оставил ребенка в детском кресле в автомобиле и забыл на 4 часа, сообщает Mirror.

Мужчина вез дочерей в школу, но младшую забыл высадить. Затем отправился работать удаленно, но про девочку не вспоминал. Температура воздуха в машине поднялась до 36 градусов.

Позже, когда мама девочки спросила у отца семейства, где дочка, мужчина опомнился и позвонил в 911. Но, к сожалению, уже было поздно. Девочка задохнулась в машине.

Смертность от тепловых ударов среди детей в автомобиле выросла и остается высокой, летние месяцы являются самыми пиковыми от таких смертей.

Ранее сообщалось о том, что известна новая версия смерти школьницы, которая якобы скончалась от конфет.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость