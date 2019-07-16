В столичном косметологическом салоне умерла девушка

После смерти 29-летней пациентки в одном из частных кабинетов столицы московский главк СКР начал проверку.

Медработник, проводившая процедуру, сообщила — девушке стало плохо во время сеанса массажа. Какие-либо другие процедуры не проводились. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов через семь минут, спасти ее не смогли, пишет «КП».

Полицейские при осмотре умершей нашли на ее лице и туловище многочисленные следы от уколов медицинской иглой. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка.

Родственники рассказали, что несколько дней назад девушка обращалась к другим специалистам для проведения различных косметологических процедур.

Девушку звали Элина, она родом из Уфы, работала в банке и часто посещала косметологов.

По словам друзей, у нее развилась своего рода зависимость от процедур — она прибегла к увеличению губ, сделала скулы, регулярно колола ботокс. Что произошло с девушкой, выяснит следствие, пишет bfm.ru. Родственники заявили, что владелицей частного кабинета была косметолог, которая после смерти пациентки прикинулась массажисткой.