В столичном метро поймали инструктора военных по работе с дронами

Им оказался инструктор, занимающийся подготовкой военнослужащих по использованию беспилотников, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Он в неофициальном порядке работает в концерне «Калашников».
Со своим квадрокоптером он зашел на одну из станций Калужско-Рижской линии метро. Коптер обнаружили при досмотре. Выяснилось, что беспилотник не имел регистрации, а в комплектации к нему шли камера для записи полетов и флешка, указывает Газета.Ru.
Проводится проверка.
Ранее после атаки беспилотников на столицу Путин дал ряд указаний. Глава государства получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов о происходящем. А потом давались соответствующие указания главы государства, приказы Верховного главнокомандующего.
Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Напомним, происшествие случилось ночью 3 мая — два беспилотника атаковали Кремль.
По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.
Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров.