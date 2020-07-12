Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В столичном ресторане на собственной свадьбе умерла невеста

В Москве невеста скончалась на собственной свадьбе в ресторане.

Скорая помощь. Реанимация.
Скорая помощь. Реанимация.
Михаил Хаустов

Предварительно, причиной смерти стал анафилактический шок.

25-летней Александре неожиданно стало плохо. На место ЧП были вызваны медики с сообщением об аллергической реакции, пишет «Пятый канал».

Бригады скорой помощи не смогли помочь девушке, на место приехала реанимационная, но спасти невесту не удалось, пишет ura.ru. Выясняются обстоятельства случившегося.

В августе прошлого года скоропостижно скончалась создатель первых бутиков и икона стиля российской индустрии моды Алла Вербер. Ей стало плохо на отдыхе в Италии после ужина с блюдами морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость