В столичном ресторане на собственной свадьбе умерла невеста

Предварительно, причиной смерти стал анафилактический шок.
25-летней Александре неожиданно стало плохо. На место ЧП были вызваны медики с сообщением об аллергической реакции, пишет «Пятый канал».
Бригады скорой помощи не смогли помочь девушке, на место приехала реанимационная, но спасти невесту не удалось, пишет ura.ru. Выясняются обстоятельства случившегося.
В августе прошлого года скоропостижно скончалась создатель первых бутиков и икона стиля российской индустрии моды Алла Вербер. Ей стало плохо на отдыхе в Италии после ужина с блюдами морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок.