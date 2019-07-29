Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В столичной квартире нашли чемодан с телом девушки-блогера

27 июля в квартире жилого дома по улице Пырьева в Москве арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

На теле девушки были колото-резаные раны в области грудной клетки.

РИА Новости, ссылаясь на РЕН ТВ сообщает, что девушка училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек. На своей странице она рассказывала об учебе и путешествиях.

Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, мотивом убийства могла стать ревность.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства, ведется расследование, пишет polit.ru.

Ранее молодую женщину нашли мертвой в лесу на севере Москвы. Тело женщины обезглавлено. Голову полицейские нашли рядом с телом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость