В столичной квартире нашли чемодан с телом девушки-блогера

На теле девушки были колото-резаные раны в области грудной клетки.
РИА Новости, ссылаясь на РЕН ТВ сообщает, что девушка училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек. На своей странице она рассказывала об учебе и путешествиях.
Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, мотивом убийства могла стать ревность.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства, ведется расследование, пишет polit.ru.
Ранее молодую женщину нашли мертвой в лесу на севере Москвы. Тело женщины обезглавлено. Голову полицейские нашли рядом с телом.