В Таиланде россиянка выпала с балкона отеля

Туристка была найдена лежащей перед зданием отеля в курортном районе Патонг на Пхукете с тяжелыми травмами головы. Ее отвезли в больницу, но врачи констатировали смерть.
Полиция выяснила, что погибшая была 27-летней россиянкой. Она приехала на Пхукет 25 февраля вместе с подругой, сообщает «Интерфакс».
Та рассказала, что вечер россиянки провели вместе в барах на Бангла Роуд — популярной у туристов улице. Около полуночи они вернулись в свой номер и продолжили выпивать на балконе. После этого девушка легла спать, а подруга осталась на балконе.
«На балконе была обнаружена недопитая бутылка пива. Полицейские считают, что погибшая в состоянии алкогольного опьянения случайно упала с балкона. Признаков насилия обнаружено не было», — пишет издание.