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Происшествия

В Таиланде умер россиянин от Covid-19

Проживавший в Таиланде гражданин России скончался от коронавирусной инфекции в одной из больниц города Паттайя, сообщает РИА Новости на заведующего консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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По его словам, 48-летний мужчина несколько дней находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он также уточнил, что супруга умершего россиянина находится в той же больнице на карантине.

По информации российской дипмиссии, в настоящее время в больницах Паттайи находятся семь россиян с подтвержденным заражением, пишет bfm.ru.

Как сообщается в группе «Паттайя от, А до Я» со ссылкой на жену умершего, Со слов жены, «обратились в госпиталь с симптомами ОРВИ, но мужа отпустили домой. Утром следующего дня ему стало плохо. Скорую вызвали в 8:00, но специализированная скорая приехала только через 12 часов. Больного поместили на ИВЛ, несколько дней он лежал в палате интенсивной терапии».

В Паттайе у него остались мама, жена и сын. Семья живет тут постоянно.

Ранее сообщалось, что заболевшая в Паттайе жителтница Барнаула — сотрудница силового ведомства, прокуратуры. По данным источников, женщина чувствует себя нормально, ее не подключали к ИВЛ и она периодически выходит на связь.

28 марта врачи из госпиталя в Паттайе получили результаты анализов женщины — тест положительный.

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