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Жизнь

Заболевшая Covid-19 в Таиланде жительница Алтая оказалась сотрудницей силового ведомства

Заболевшая коронавирусной инфекцией женщина с Алтая оказалась жительницей Барнаула, работающей в силовой структуре. Об этом сообщили источники «МК на Алтае».

Таиланд.
Таиланд.
СС0

Известно, что 38-летняя женщина самостоятельно, без туроператора, приехала в Таиланд с двумя детьми-школьницами. Сначала они жили на Пхукете в одном отелей с гражданами Германии, сообщает издание.

К 11 марта приехали в Паттайю и сняли квартиру в кондоминиуме «Гранд Карибиан», где прожили до 19 марта.

По предварительным данным, диагноз подтвердили и у старшей дочери, у младшей — отрицательный результат.

По данным источников, женщина чувствует себя нормально, ее не подключали к ИВЛ и она периодически выходит на связь.

Как ранее писал altapress.ru, 28 марта врачи из госпиталя в Паттайе получили результаты анализов женщины: тест положительный.

Вылет в Россию, который был запланирован, не состоится, россияне сдали билеты. Нахождение в госпитале им приходится оплачивать за свой счет — практически ни одна страховка не покрывает расходы на лечение в период пандемии.

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