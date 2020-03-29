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Жизнь

Жительница Алтая лечится от коронавируса в Таиланде за 72 тыс. рублей в сутки

Жительница Алтая заразилась новой коронавирусной инфекцией, отдыхая на юго-востоке Таиланда, сообщает блог «Паттайя от, А до Я» в Facebook. Сейчас женщина находится в госпитале в городе Паттайя. Сутки лечения обходятся семье в 30 тысяч батов в сутки — это 72,5 тысячи рублей.

Паттайя. Таиланд.
Паттайя. Таиланд.
СС0

Россиянка отдыхала в кондоминиуме Гранд Карибиан с 11 марта. Вместе с семьей плавала в бассейне до 19 марта, посещала ночные рынки, ездила в общественном транспорте.

«Семья из трех человек, контактные и веселые люди общались с десятками русских, заходили в офис, может быть, даже ездили на экскурсии. Так поступали все! Во второй декаде марта почти никто в Паттайе еще не носил маски», — пишут в Facebook.

28 марта врачи из госпиталя в Паттайе получили результаты анализов: тест положительный. Вылет в Россию, который был запланирован, не состоится, россияне сдали билеты. Нахождение в госпитале им приходится оплачивать за свой счет — практически ни одна страховка не покрывает расходы на лечение в период пандемии.

Ранее Алтайский Минздрав заявил, что в регионе по-прежнему нет подтвержденных случаев заражения COVID-19. Пациенту, который прибыл из Таиланда и был госпитализирован с признаками ОРВИ, дважды провели тестирование на наличие вируса. Результаты — отрицательные

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