Жительница Алтая лечится от коронавируса в Таиланде за 72 тыс. рублей в сутки

Жительница Алтая заразилась новой коронавирусной инфекцией, отдыхая на юго-востоке Таиланда, сообщает блог «Паттайя от, А до Я» в Facebook. Сейчас женщина находится в госпитале в городе Паттайя. Сутки лечения обходятся семье в 30 тысяч батов в сутки — это 72,5 тысячи рублей.