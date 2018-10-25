В Татарстане барнаульца осудили за смертельное ДТП с 4 жертвами

Жителя Барнаула признали виновным в ДТП с четырьмя погибшими, которое произошло в августе в Татарстане, сообщает прокуратура региона.

ДТП в Татарстане: водитель из Барнаула смял легковой автомобиль.

ДТП случилось днем 28 августа на 755 км дороги М-7 «Волга» «Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа». Барнаулец управлял грузовиком Scania и ехал со стороны Москвы в направлении Уфы. Водитель совершил наезд на автомобиль Lada Largus, который остановился впереди.

В результате аварии 59-летний водитель и трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм. Еще одна пассажирка получила телесные повреждения, причинившие здоровью тяжкий вред.

Житель Барнаула полностью признал свою вину. Суд приговорил водителя к 4 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.