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Происшествия

В теле ребенка при подготовке к операции нашли пулю

В ходе подготовки к операции у ребенка было обнаружено инородное тело — пуля от пневматического оружия, сообщает РЕН ТВ.

Скальпели.
Скальпели.
Открытые источники в интернете (СС0)

Это случилось в Туле.

Выяснилось, что в мальчика выстрелил другой ребенок еще семь лет назад.

Медики обнаружили пулю у основания шеи пострадавшего.

Пулю успешно извлекли, указывает "МК". Мальчик остается в больнице для проведения плановой операции.

Ранее сибирский школьник вовремя не поприветствовал тренера и оказался в больнице.

Во время тренировке между ребенком и тренером произошел конфликт. Со слов сибирячки, наставнику не понравилось, как ее сын с ним поздоровался.

Мальчик поделился, что увидел тренера, но не успел протянуть ему руку. После этого мужчина спросил: «Ты ничего не хочешь мне сказать?». Тогда 10-летний ребенок сказал: «Здравствуйте». Тренеру это не понравилось.

Далее на тренировке начались спарринги. После второго или третьего раунда школьник уже плакал, но наставник не обращал на это внимание.

Когда сын женщины вернулся домой, его уши были все в синяках.

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