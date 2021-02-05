В Telegram появился бот-мошенник

В Telegram появился бот для подмены номеров — он позволяет звонить под чужим номером и меняет голос того, кто звонит, рассказал глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, пишет «Коммерсантъ».

Бот используют мошенники.

В бот нужно отправить команду о совершении звонка с подменой номера. После этого нужно ввести номер, на который нужно позвонить, и номер, который должен отобразиться при звонке.

Мошенник может представится родственником или другом, чтобы украсть деньги, пишет polit.ru. Но чаще всего, как отметил Дрозд, злоумышленники представляются сотрудниками банка и уговаривают жертву перевести деньги на свой счет.

По данным Сбербанка, за 2020 год мошенники позвонили россиянам 15 млн раз.

Ранее жительнице Барнаула позвонили мошенники с телефонов настоящей полиции.