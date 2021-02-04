Жительнице Барнаула позвонили мошенники с телефонов настоящей полиции

Жительница Барнаула не повелась на уловку мошенников, хотя номер, с которого они позвонили, определился как реальный номер ГУ МВД по Алтайскому краю. В полиции рассказали , как это работает.

Сначала женщине поступил звонок с московского номера, якобы от представителя банка. С ее расчетного счета кто-то пытается снять деньги, сказал собеседник, и поэтому нужно переговорить с сотрудником полиции.

После этого сразу же перезвонил мужчина, представился неким Садовским, сотрудником телефона доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю.

И на ее номере действительно определился телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю 8−385−2-63−03−15. Этот номер является телефоном доверия краевой полиции.

Но женщина уже знала о подобных мошеннических схемах и сама перезвонила на телефон доверия полиции.

«Выяснилось, что никто из сотрудников полиции ей с этого номера не звонил. Более того, среди сотрудников, обеспечивающих работу телефона доверия Главного управления нет человека по фамилии Садовский. Это оказалось выдумкой потенциальных мошенников», — сообщили в главном управлении.

Полицейские снова напоминают — сотрудники МВД не звонят жителям края по вопросам движения средств на их счетах и по проблемам их банковских вкладов.

Если кто-то звонит с телефонов, начинающихся с цифр 8−800… или 8−495. и представляется сотрудником того или иного банка — это потенциальные мошенники, которые воспользовались программой подмены номера и тот, номер, который определяется на вашем мобильном телефоне имитирует номер «горячей линии» банка.

Лучше всего самим перезвонить в банк.

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