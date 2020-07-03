В Телецком озере нашли труп

Выяснилось, что житель Горно-Алтайска отдыхал на озере в компании знакомых. Они катались на моторных лодках и гидроцикле, к которому была привязана лодка.
Двигаясь по акватории, водитель гидроцикла после очередного маневра потерял из вида лодки, которые скрылись за островом. Отдыхающие причалили к берегу в условленном месте, где прождали знакомого несколько часов.
По их словам, пропавший плохо знал эту часть озера и в неблагоприятных погодных условиях мог заблудиться.
Самостоятельные поиски результата не принесли.
Правоохранители отыскали его уже без признаков жизни в пяти километрах от места стоянки отдыхающих.
По предварительным данным, смерть наступила после полуночи. Исследование показало наличие алкоголя в крови погибшего на уровне 4,1 промилле.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
В управлении отмечают, что период навигации — традиционно напряженное время для сотрудников транспортной полиции. Даже единичные нарушения правил приводят к трагедиям на воде.
Так, в апреле этого года на реке Бия в результате опрокидывания лодки пропали без вести два человека, один из них не найден до сих пор. 28 июня жертвами аналогичного происшествия стали три человека.