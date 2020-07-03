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Происшествия

В Телецком озере нашли труп

Утром 25 июня в Телецком озере в районе урочища Большие Чили транспортные полицейские обнаружили тело 44-летнего мужчины. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибири.

На Телецком озере нашли утонувшего мужчину.
На Телецком озере нашли утонувшего мужчину.
Скриншот видео сибфоут.мвд.рф

Выяснилось, что житель Горно-Алтайска отдыхал на озере в компании знакомых. Они катались на моторных лодках и гидроцикле, к которому была привязана лодка.

Двигаясь по акватории, водитель гидроцикла после очередного маневра потерял из вида лодки, которые скрылись за островом. Отдыхающие причалили к берегу в условленном месте, где прождали знакомого несколько часов.

По их словам, пропавший плохо знал эту часть озера и в неблагоприятных погодных условиях мог заблудиться.

Самостоятельные поиски результата не принесли.

Правоохранители отыскали его уже без признаков жизни в пяти километрах от места стоянки отдыхающих.

На Телецком озере нашли утонувшего мужчину.
На Телецком озере нашли утонувшего мужчину.
Скриншот видео сибфоут.мвд.рф

По предварительным данным, смерть наступила после полуночи. Исследование показало наличие алкоголя в крови погибшего на уровне 4,1 промилле.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

В управлении отмечают, что период навигации — традиционно напряженное время для сотрудников транспортной полиции. Даже единичные нарушения правил приводят к трагедиям на воде.

Так, в апреле этого года на реке Бия в результате опрокидывания лодки пропали без вести два человека, один из них не найден до сих пор. 28 июня жертвами аналогичного происшествия стали три человека.

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