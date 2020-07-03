В Телецком озере нашли труп

Утром 25 июня в Телецком озере в районе урочища Большие Чили транспортные полицейские обнаружили тело 44-летнего мужчины. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибири.

Выяснилось, что житель Горно-Алтайска отдыхал на озере в компании знакомых. Они катались на моторных лодках и гидроцикле, к которому была привязана лодка.

Двигаясь по акватории, водитель гидроцикла после очередного маневра потерял из вида лодки, которые скрылись за островом. Отдыхающие причалили к берегу в условленном месте, где прождали знакомого несколько часов.

По их словам, пропавший плохо знал эту часть озера и в неблагоприятных погодных условиях мог заблудиться.

Самостоятельные поиски результата не принесли.

Правоохранители отыскали его уже без признаков жизни в пяти километрах от места стоянки отдыхающих.

На Телецком озере нашли утонувшего мужчину. Скриншот видео сибфоут.мвд.рф

По предварительным данным, смерть наступила после полуночи. Исследование показало наличие алкоголя в крови погибшего на уровне 4,1 промилле.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

В управлении отмечают, что период навигации — традиционно напряженное время для сотрудников транспортной полиции. Даже единичные нарушения правил приводят к трагедиям на воде.

Так, в апреле этого года на реке Бия в результате опрокидывания лодки пропали без вести два человека, один из них не найден до сих пор. 28 июня жертвами аналогичного происшествия стали три человека.