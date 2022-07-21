21 июля
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Происшествия

В трех соснах не заблудимся: их украл житель Алтайского края

Житель Залесовского района Алтайского края подозревается в краже трех сосен. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лес, сосны.
Лес, сосны.
CC0

20 июля в местном лестничестве обнаружили незаконную рубку трех сосен.

Сотрудники полиции установили, что рубку совершил 25-летний житель села Думчево.

На личном тракторе он перевез спиленные деревья к себе домой, чтобы в дальнейшем использовать как пиломатериалы.

Общий ущерб лесному хозяйству составил более 200 000 рублей.

«Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений)», — написали в МВД.

Ранее в Заринске вместе с травой скосили 1,5 высаженных сосен.

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