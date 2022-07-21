В трех соснах не заблудимся: их украл житель Алтайского края

20 июля в местном лестничестве обнаружили незаконную рубку трех сосен.
Сотрудники полиции установили, что рубку совершил 25-летний житель села Думчево.
На личном тракторе он перевез спиленные деревья к себе домой, чтобы в дальнейшем использовать как пиломатериалы.
Общий ущерб лесному хозяйству составил более 200 000 рублей.
«Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений)», — написали в МВД.
Ранее в Заринске вместе с травой скосили 1,5 высаженных сосен.