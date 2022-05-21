Дорога ценнее деревьев. Жительница Барнаула пожаловалась на вырубку, но не получила понимания

На данном участке планируется построить продолжение малого Павловского тракта.
«Район молодой и совсем лысый в смысле зеленых насаждений. И такое происходит! Проектировщики чем думают? <…> И так район дышит пылью, деревьев мало, а тут зрелые деревья валят: березы, сосны, цветущие яблони… Очень жаль!» — негодует женщина.
На удивление в комментариях барнаульцы практически единодушно не поддержали автора поста.
- «Вам что дороже? Деревья с километровыми пробками и выхлопами или асфальт, но отсутствие пробок и чистый воздух? Малый Павлик строят для того, чтобы хоть как-то разгрузить основной»
- «Ну если деревья мешают расширению дороги, что не нужно строить дорогу что ли? Посадят деревья, в чем проблема-то? Идите в парки гуляйте. Их как раз в порядок приводят»
- «Да дайте уже развиваться городу»
Но все есть те, кому зелень дороже: «Красивые там деревья, дома вдоль Павлика совсем в пыли погрязнут».
Как уже сообщалось, к строительству дороги по малому Павловскому тракту (от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского) приступят в рамках реализации Индивидуальной программы-социально экономического развития Алтайского края. На эти цели предусмотрено 42,6 млн рублей.