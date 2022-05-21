Дорога ценнее деревьев. Жительница Барнаула пожаловалась на вырубку, но не получила понимания

Барнаульцы, отличающиеся особой внимательностью к зеленым насаждениям, неоднозначно восприняли жалобу одной из горожанок на снос деревьев. Женщина недовольна, что вдоль Павловского тракта выкорчевывают взрослые березы, сосны и цветущие яблони. Об этом она написала в Barnaul22 .

На данном участке планируется построить продолжение малого Павловского тракта.

«Район молодой и совсем лысый в смысле зеленых насаждений. И такое происходит! Проектировщики чем думают? <…> И так район дышит пылью, деревьев мало, а тут зрелые деревья валят: березы, сосны, цветущие яблони… Очень жаль!» — негодует женщина.

На удивление в комментариях барнаульцы практически единодушно не поддержали автора поста.

«Вам что дороже? Деревья с километровыми пробками и выхлопами или асфальт , но отсутствие пробок и чистый воздух? Малый Павлик строят для того , чтобы хоть как-то разгрузить основной»

но отсутствие пробок и чистый воздух? Малый Павлик строят для того чтобы хоть как-то разгрузить основной» «Ну если деревья мешают расширению дороги , что не нужно строить дорогу что ли? Посадят деревья , в чем проблема-то? Идите в парки гуляйте. Их как раз в порядок приводят»

что не нужно строить дорогу что ли? Посадят деревья в чем проблема-то? Идите в парки гуляйте. Их как раз в порядок приводят» «Да дайте уже развиваться городу»

Но все есть те, кому зелень дороже: «Красивые там деревья, дома вдоль Павлика совсем в пыли погрязнут».

Как уже сообщалось, к строительству дороги по малому Павловскому тракту (от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского) приступят в рамках реализации Индивидуальной программы-социально экономического развития Алтайского края. На эти цели предусмотрено 42,6 млн рублей.