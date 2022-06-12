12 июня
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Жизнь

На Алтае хитрый сельчанин спилил три сосны и привез на усадьбу к теще

В Алтайском крае задержали мужчину, незаконно спилившего деревья в лесу, сообщает региональное МВД.

Лес, сосны.
Лес, сосны.
CC0

Пропажу трех сосен обнаружили в Язовском участковом лесничестве — в 500 метрах от села Зайцево Тальменского района.

Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей.

Задержали 29-летнего жителя Тальменки. Он признал вину и пояснил, что деревья спилил в марте.

«Распилил на сортименты и на тракторе МТЗ 80 вывез в село Зайцево, на усадьбу своей тещи», — рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы за «незаконную рубку лесных насаждений» (часть 3 статьи 260 УК РФ).

Ранее другой житель Алтая отпилил у сосны трехметровую верхушку для Нового года.

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