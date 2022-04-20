Житель Алтая отпилил у сосны трехметровую верхушку для Нового года

В Алтайском крае мужчину осудили за незаконную рубку сосны для новогоднего праздника, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в конце декабря 2021 года в селе Лаптев Лог Угловского района.

О происшествии узнал представитель охраны и защиты леса, который написал заявление в полицию.

Правоохранители задержали 28-летнего сельчанина, который, как установили в ходе следствия, повредил сосну высотой более трех с половиной метров.

«Молодой человек с металлической ручной пилой отправился в лесной массив за новогодним деревом. Выбрал небольшое и спилил его верхушечную часть. Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 41 тысячу рублей», — рассказали в ведомстве.

Мужчине за «повреждение дерева до степени прекращения роста» назначили 240 часов обязательных работ. Также он должен возместить ущерб.

Кстати, можно сказать, что осужденному повезло. В декабре другой сельчанин получил 3 года строгого режима за рубку сосны.

Ранее на Алтае мужчина перед Новым годом срубил маленькую елочку, выпил и залез в дом к женщине.