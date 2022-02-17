На Алтае мужчина перед Новым годом срубил маленькую елочку, выпил и залез в дом к женщине

Преступления, главным героем которых стал 28-летний мужчина, произошли в одном из сел Бийского района.
В декабре 2021 года сельчанин незаконно срубил елку, которая росла вне леса — на территории населенного пункта.
«В результате экологического преступления муниципальному образованию Светлоозерский сельсовет был причинен ущерб на сумму более 45 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, через несколько дней мужчина, находясь в состоянии опьянения, сломал замок на двери и проник в дом к женщине.
Сельчанина вину признал. Его обвинили в «рубке не отнесенных к лесным насаждениям деревьев» (до 2 лет лишения свободы), а также в «проникновении в жилище против воли проживающего» (арест до 3 месяцев).
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