На Алтае мужчина перед Новым годом срубил маленькую елочку, выпил и залез в дом к женщине

В Алтайском крае мужчину будут судить за два преступления, совершенных с разницей в несколько дней, сообщает региональный СК.

Преступления, главным героем которых стал 28-летний мужчина, произошли в одном из сел Бийского района.

В декабре 2021 года сельчанин незаконно срубил елку, которая росла вне леса — на территории населенного пункта.

«В результате экологического преступления муниципальному образованию Светлоозерский сельсовет был причинен ущерб на сумму более 45 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, через несколько дней мужчина, находясь в состоянии опьянения, сломал замок на двери и проник в дом к женщине.

Сельчанина вину признал. Его обвинили в «рубке не отнесенных к лесным насаждениям деревьев» (до 2 лет лишения свободы), а также в «проникновении в жилище против воли проживающего» (арест до 3 месяцев).

Ранее житель Алтая обнаружил спящую девушку в чужом доме и сделал то, за что его будут судить.