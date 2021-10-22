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Жизнь

Житель Алтая обнаружил спящую девушку в чужом доме и сделал то, за что его будут судить

В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом за сексуальное насилие в отношении проснувшейся девушки, сообщает региональный СК.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

Инцидент произошел августовской ночью 2021 года в одном из сел Красногорского района.

19-летний местный житель прилично выпил и, находясь в состоянии опьянения, пришел домой к односельчанке.

«Вошел через незапертую дверь и обнаружил спящую 22-летнюю хозяйку дома. Молодой человек, применяя насилие, совершил в отношении девушки насильственные действия», — рассказали в ведомстве.

Парень вину признал полностью, уголовное дело направили в суд.

Стоит отметить, что конкретно изнасилования не произошло. Однако сельчанину грозит до 6 лет лишения свободы за «иные действия сексуального характера с применением насилия».

Ранее житель другого алтайского села пьяный залез в дом и не смог отрезать колбасу, но украл телефон.

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