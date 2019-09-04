В ЦБ рассказали о серии хищений через взломанные аккаунты в соцсетях и группе риска

В России набирает силу волна хищений через взлом аккаунтов в социальных сетях, сообщил замначальника департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, пишут « Известия ».

«Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи», — рассказал представитель Центробанка.

Группа риска

Мошенники стали ориентироваться на экономически активных граждан 30−45 лет, поскольку старшее поколение перестало покупаться на их схемы. Сычев объяснил это тем, что возрастные граждане держат свои сбережения либо дома в наличном виде, либо хранят на вкладе в банке.

«У более молодых людей уровень доверия к безопасности современных технологий довольно высокий. Поэтому их бывает проще „купить“ на звонок или сообщение от имени сотрудника банка», — заявил он.

Сычев добавил, что в 97% преступлений, связанных с хищениями у банковских клиентов, в 2018 году применялась социальная инженерия, пишет polit.ru. Мошенники вводили пользователя в заблуждение, чтобы он сам предоставил преступнику доступ к средствам.

Ранее Ассоциация банков России предложила очередную меру борьбы с мошенничеством: разрешить кредитным организациям блокировать карты своих клиентов на срок до 30 дней. В случае подозрительного денежного перевода отправитель средств должен будет подтвердить законность этой операции.

МВД России поддержало эту предложение, подчеркнув, что за 30 дней сотрудники полиции успеют «разобраться в вопросе и возбудить дело».

Для детальной проработки вопроса на совещании было принято решение создать рабочую группу с участием банков, МВД, ЦБ и других заинтересованных участников.