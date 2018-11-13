В Барнауле из-за порыва на теплотрассе подтопило детский сад и участки домов

В Барнауле утром 13 ноября произошел порыв на теплотрассе. Без тепла до сих пор остаются десятки зданий, вышедшая на поверхность вода подтопила территории рядом с домами. На устранение последствий аварии и возобновление подачи тепла потребуется 6−10 часов, сообщили в городской мэрии.

Порыв на теплотрассе в Барнауле.

По предварительной информации, в зону отключения отопления и горячей воды попали около 15−20 многоквартирных жилых домов на улицах Папанинцев, Крупской, Димитрова, Шевченко, переулкам Революционный, Ядринцева.

Вышедшая на поверхность вода подтопила участки частных домов, а также территорию детского сада. Коммунальные службы занимаются откачкой.

Администрация города приступила к работе с управляющими организациями по возможному сливу отопления в домах с верхней разводкой и восстановлению теплоносителя после окончания аварийно-восстановительных работ, отмечают в мэрии.

Порыв на теплотрассе в Барнауле. barnaul.org Порыв на теплотрассе в Барнауле. barnaul.org Порыв на теплотрассе в Барнауле. barnaul.org Порыв на теплотрассе в Барнауле. barnaul.org Порыв на теплотрассе в Барнауле. barnaul.org Порыв на теплотрассе в Барнауле. barnaul.org Порыв на теплотрассе в Барнауле. barnaul.org Порыв на теплотрассе в Барнауле. barnaul.org

Altapress.ru писал, что специалисты обнаружили повреждение диаметром 300 мм на улице Димитрова, 161. Порыв произошел на изношенной тепловой сети, которой 40 лет. Норма эксплуатации — 30 лет. Специалисты продолжают работать на месте.