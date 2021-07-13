В центре Барнаула мужчину едва не убило кирпичом

Житель Барнаула едва успел увернуться от кирпича, который отвалился от фасада дома № 11 на пр. Строителей.

Разгневанный барнаулец пошел за помощью в ЛДПР. Координатор первичного отделения партии № 12 Александр Лукашенко выехал на место и поговорил с жильцами дома.

Они рассказали, что фасад начал сыпаться еще ранней весной, предположительно, из-за технически неправильного ремонта крыши. Талые воды начали стекать по стене и размывать фасад.

«Я связался с управляющей компанией ООО „Трест“. И это была целая эпопея. Меня „футболили“ от одного номера к другому, никто не хотел брать ответственность, ничего внятного не ответили. Коммунальщики бездействуют уже почти полгода!» — заявил Лукашенко.

Единственное, по его словам, что сделали в УК, это огородили участок с грудой уже упавших кирпичей.

Пикет у здания на пр. Строителей в Барнауле. пресс-служба ЛДПР

«Жириновец» вышел на одиночный пикет с лозунгом «Коммунальщики ждут — кирпичи упадут».

Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме Дмитрий Ворсин готовит обращения в прокуратуру и жилищную инспекцию.

Ранее власти Барнаула и водоканал справились с вонью в новом квартале.