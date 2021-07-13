13 июля 25°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В центре Барнаула мужчину едва не убило кирпичом

Житель Барнаула едва успел увернуться от кирпича, который отвалился от фасада дома № 11 на пр. Строителей.

Кирпич.
Кирпич.
СС0

Разгневанный барнаулец пошел за помощью в ЛДПР. Координатор первичного отделения партии № 12 Александр Лукашенко выехал на место и поговорил с жильцами дома.

Они рассказали, что фасад начал сыпаться еще ранней весной, предположительно, из-за технически неправильного ремонта крыши. Талые воды начали стекать по стене и размывать фасад.

«Я связался с управляющей компанией ООО „Трест“. И это была целая эпопея. Меня „футболили“ от одного номера к другому, никто не хотел брать ответственность, ничего внятного не ответили. Коммунальщики бездействуют уже почти полгода!» — заявил Лукашенко.

Единственное, по его словам, что сделали в УК, это огородили участок с грудой уже упавших кирпичей.

Пикет у здания на пр. Строителей в Барнауле.
Пикет у здания на пр. Строителей в Барнауле.
пресс-служба ЛДПР

«Жириновец» вышел на одиночный пикет с лозунгом «Коммунальщики ждут — кирпичи упадут».

Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме Дмитрий Ворсин готовит обращения в прокуратуру и жилищную инспекцию.

Ранее власти Барнаула и водоканал справились с вонью в новом квартале.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость