Власти Барнаула посетили «запашистую» канализационную станцию и принюхались. Действительно, вони больше нет

Замглавы Барнаула Сергей Пашковский, отвечающий за городское хозяйство, провел выездное совещание на канализационной насосной станции КНС-21, на которую ранее жаловались жители, сообщает мэрия города.

Напомним, весной 2020 году жители ЖК «Адмирал» пожаловались на запахи нечистот, которые витали в квартале. Люди отметили, что из-за вони не могли открыть окно или выйти на прогулку.

В октябре глава Барнаула Вячеслав Франк посетил КНС, где начали монтаж системы очистки воздуха и подчеркнул, что если оборудование справится, то его будут использовать на новых станциях в строящихся жилых кварталах.

Спустя год после жалоб Пашковский проинспектировал КНС-21, расположенную на проезде Северный Власихинский. Замглавы оценил эффект и осмотрел дополнительные системы и оборудование.

«Для решения проблемы были установлены дополнительные системы дезодорирования воздуха. Франком эти меры были оценены как недостаточные. По его поручению в сжатые сроки было приобретено и установлено дополнительное оборудование, способствующее более эффективной локализации неприятного запаха», — подчеркнули в мэрии.

Главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин отметил, что установленное оборудование способствовало значительному сокращению неприятного запаха.

«Сейчас установка проходит испытания. За два месяца мы испытали три разных реагента. По итогам испытаний выбран реагент, который дал максимальный эффект по органолептическим свойствам. Он значительно дороже используемых, но мы готовы пойти на это. На сегодняшний день решается вопрос годовой поставки», — рассказал он.

Пашковский напомнил, что особенно важно находиться в постоянном взаимодействии с жителями микрорайона, информировать их о работе.

«Сегодня мы наблюдаем, что ситуация стабилизирована, система прошла проверку первым повышением температуры воздуха. Работа станции по-прежнему находится на контроле городской администрации. Важно сохранять обратную связь с населением, своевременно информировать жителей и оперативно реагировать в случае появления новых жалоб и обращений», — подчеркнул замглавы города.

В центральной диспетчерской барнаульского водоканала сообщили, что с начала 2021 года жалоб от жителей не поступало.

Кстати, теперь там вырисовывается другая проблема. Продают участок между ЖК «Адмирал» и «Матрешки», где планировали парковочный комплекс, а теперь хотят влепить 16-этажку.