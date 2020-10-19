Мэр Барнаула съездил в ЖК, где жильцы жаловались на вонь

В канализационно-насосной станции у ЖК «Адмирал» начался монтаж системы по очистке воздуха. Проблему дурного запаха, на который неоднократно жаловались жильцы , вскоре решат, обещают в администрации Барнаула.

Глава города Вячеслав Франк посетил КНС. Он подчеркнул, что если система зарекомендует себя хорошо в работе, то подобное оборудование будут использовать и на КНС-20 на Павловском тракте, а также при проектировании новых станций в строящихся жилых кварталах.

«Главное решить проблему с неприятными запахами, сделать так, чтобы жителям было комфортно», — уверен мэр.

Основной эффект работы новой установки жители смогут ощутить в мае, когда потеплеет, сказал генеральный директор Барнаульского водоканала Андрей Полюго.

Подрядчик дает три года гарантии на саму установку, в течение этого времени занимается ее обслуживанием и еще пять лет поставляет все необходимые расходные материалы.