В центре Барнаула под ноги прохожим падают кирпичи с очередного дома на пр. Ленина

Жильцы дома на пр. Ленина,75 пожаловались «КП»-Барнаул» , что с фасада здания периодически валятся кирпичи. А на днях на центральный проспект Барнаула упал кусок штукатурки.

Это не первый раз, когда на проспект Ленина с домой падают кирпичи. Ранее "сюрприз" свалился под ноги читательницы altapress.ru, когда та проходила мимо дома под номером 73.

Девушка рассказывала, что штукатурка и кирпичи целеустремленно летели на прохожих, но тем удалось увернуться. Пострадали машины.

Кроме того, на пр. Ленина был и аварийный дом, его снесли пару месяцев назад. А до этого у здания под номером 133 обрушилась часть фасада.

Обрушился фасад. Прокуратура Алтайского края. Снос дома по пр. Ленина, 133 barnaul.org Снос дома по пр. Ленина, 133 barnaul.org Снос дома по пр. Ленина, 133 barnaul.org

Ранее фасад соседнего здания, который всего на год младше, также обрушился на тротуар. Однако дом отказались признавать аварийным. Вместо этого фасад решили пересобрать.