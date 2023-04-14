Фасад дома на пр. Ленина, 131 обрушился прямо на тротуар 14 апреля, сообщают читатели altapress.ru. Это уже второй такой случай за месяц.

Местные жители подозревают, что кирпичная кладка могла отслоиться из-за резонирования — рядом сейчас сносят дом на пр. Ленина, 127.

Примечательно, что в конце марта обрушилась часть фасада соседнего здания — на пр. Ленина, 133. Собственников после происшествия срочно выселили, не дав даже толком собрать вещи.

При этом войти в аварийный дом можно было только по графику, в сопровождении сотрудников МЧС. В конце концов, здание решили снести — сейчас для этого ищут подрядчика.

У некоторых на первом этаже расселенного дома был бизнес, например, парикмахерская. Хозяйке пришлось перенести ее в ближайший дом, на пр. Ленина, 131. Тот самый, что начал обрушаться сейчас.

Пока что тротуар под разрушающимся фасадом не огородили и неизвестно, постигнет ли дом та же участь, что и его соседа.

А если так, то фатальному невезению парикмахерской и желтых домов Барнаула в целом не позавидуешь.

Ранее аварийный дом снесли в одном из районов Барнаула.