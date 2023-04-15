15 апреля
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Недвижимость

Обвалившийся фасад здания в центре Барнаула разберут и соберут снова. Дом не признали аварийным

На основе обследования конструкций дома по пр. Ленина, 131 компанией «Земстройпроект» власти приняли решение восстановить обрушившийся фасад, сообщают в мэрии Барнаула.

Соседний дом, у которого обрушились кирпичи.
Соседний дом, у которого обрушились кирпичи.
Анна Зайкова

Ремонтом займется управляющая компания «Первая».

В рамках аварийно-восстановительных работ выполнят устройство временного раскрепления на чердаке и в квартире № 11 — именно в ее районе обвалился фасад.

Также УК должна в кратчайшие сроки демонтировать отслоившуюся кирпичную кладку, а затем восстановить ее.

Что произошло?

Фасад дома по пр. Ленина, 131 обрушился прямо на тротуар 14 апреля. Местные жители заподозрили, что кирпичная кладка могла отслоиться из-за колебаний — рядом в этот момент сносили дом по пр. Ленина, 127.

Кроме того, в конце марта обрушилась часть фасада соседнего здания — по пр. Ленина, 133. Его построили в 1949 году, а год назад признали аварийным.

После обрушения жильцов этого дома расселили, а несколько дней назад стало известно, что ищут подрядчика на снос.

При этом здание по пр. Ленина, 131 построили всего на год позже — в 1950. Аварийным его не признали даже после инцидента.

Ранее в мэрии показали демонтаж пяти аварийных домов в одном из районов Барнаула. На очереди еще столько же.

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