13 апреля
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Недвижимость

Дом с обвалившейся стеной в центре Барнаула собираются снести

Подрядчика на снос проблемного дома по пр. Ленина, 133 начали искать в Барнауле.

Обрушился фасад.
Обрушился фасад.
Прокуратура Алтайского края.

Напомним, в конце марта часть фасада здания обрушилась на тротуар. При этом в 2022 году дом признали аварийным.

Собственников после происшествия срочно выселили, не дав даже толком собрать вещи.

У некоторых в здании был бизнес, например, цветочный магазин, который пришлось закрыть, а соответственно — потерять деньги.

Некоторым после внезапного расселения и вовсе некуда было пойти, пришлось устроиться в пункте временного размещения в спортивной школе.

Обрушился фасад.
Обрушился фасад.
Прокуратура Алтайского края.

Теперь же власти ищут подрядчика на демонтаж. Работы оценили в 2,96 млн рублей, сообщает «Амител».

Во время сноса здание огородят забором не менее 2,2 м с защитным козырьком, наймут круглосуточную охрану и будут совершать регулярный обход.

Особое внимание уделят зеленой зоне вокруг аварийного строения — деревья обязательно нужно сохранить в целости из-за высоких требований к охране окружающей среды.

После разбора дома подрядчику нужно будет засыпать котлован, разровнять землю и отремонтировать тротуар, если его повредят во время работ.

Подрядчика определят 21 апреля. На демонтаж отведут месяц с учетом подготовки.

Ранее жители барнаульской многоэтажки пожаловались на отключенные лифты и бомжей в подъезде.

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