Жители барнаульской многоэтажки пожаловались на отключенные лифты и бомжей в подъезде

Жители домов на ул. Антона Петрова 196 и 196а («синие крыши») рассказали altapress.ru, как уже 15 лет ведут борьбу со своей управляющей компанией «УК Сервис».

Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а.

Первого февраля УК уволила техничку. При этом женщина не получила выплату за отработанные часы.

В итоге полтора месяца дома зарастают грязью, поскольку нового человека не назначили. Хотя владельцы квартир исправно оплачивают коммунальные счета.

Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru

Люди самостоятельно поддерживают элементарные условия чистоты. Но делать это сложно: некоторое время назад в домах отключили домофоны, и в подъездах стали ночевать лица без определенного места жительства.

После их пребывания остаются испражнения, убирать которые приходится хозяевам квартир. А дети стали бояться заходить в подъезд.

Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru

В то же время отключили лифты. Пожилые и не только люди вынуждены подниматься до 12-го этажа каждый день и не по одному разу.

«Зимой обилие снега и наледи на ступеньках, крыльце и территории дома было нормой — люди падали, дети получали травмы», — говорят местные жители.

Помимо прочего, УК не вывозила мусор должным образом. Жильцы дома опасаются, что застой отходов может обернуться нашествием крыс, мышей, тараканов и, как следствие, распространением заразы.

Стены подъезда, потолок, пол, лестничные проходы и поручни перил находятся в плохом состоянии. Когда последний раз обрабатывали дыры в стенах и красили их — жильцы не помнят.

Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru Ситуация в домах на Антона Петрова 196 и 196а. Читатели altapress.ru

С первого февраля дома должны были по решению суда перейти в другую УК. Однако по словам владельцев квартир, «Сервис» во главе с руководителем Михаилом Владимировичем Комовым всячески препятствует переходу, затягивая процесс.

Ранее жильцы дома в Барнауле пожаловались на управляющую компанию, которая не выполняет свои обязательства. Тогда речь шла про «УК Мирный».