Жильцы дома в Барнауле пожаловались на управляющую компанию, которая не выполняет свои обязательства

Жильцы многоквартирного дома на пр. Дзержинского рассказали, что их управляющая компания не выполняет обязательства, сообщает группа ВКонтакте «Черное и белое Барнаул».

Собственники квартир в доме по адресу пр. Дзержинского, 13 рассказали, что обслуживанием дома занимается управляющая компания «Мирный».

По словам барнаульцев, весной дворовая территория стала похожа на ледовый каток. На просьбы посыпать песком компания не реагировала.

В результате одна из собственников поскользнулась и упала, а потом попала в больницу.

Автор записи отметила, что крышу почистили от снега только после неоднократных обращений, освещение отремонтировали тоже после нескольких жалоб.

Отопление в некоторых квартирах отключили 12 марта. На просьбы собственников о проверке системы компания не отреагировала.

«Батареи остаются холодными, слесарь по квартирам до сих пор не проверял отопление. Жильцам приходится опять жить с обогревателями», — добавила девушка.

Ранее мы рассказывали, что жители барнаульского квартала недовольны «мусорным шоу», которое происходит у них во дворах.