Неприступная стена. Собственники дома с обрушенным фасадом рассказали о своем жилье и о том, что с ними будет

В аварийном доме на Ленина, 133 ранее уже обваливались потолки. Новая беда пришла так тихо, что некоторые жильцы о ней догадались не сразу. О скорых сборах и замешательстве они рассказали altapress.ru.

Не дали толком собраться

Часть кирпичной кладки отслоилась от дома 28 марта ближе к обеду — так предполагает жительница Мария Качесова, которая узнала о произошедшем только когда вышла по делам на улицу.

«Это сторона первого подъезда, не нашего. Не слышала ни звука, ничего. Единственное — за два дня до этого кто-то ходил по крыше в семь утра», — рассказала она.

Когда соседи стали говорить о том, что будут выселять — не поверила. Но позже слух подтвердился: им выделили два часа на сборы.

«Не дали толком собраться: ну что можно сделать за это время, если мы там жили постоянно? Взяли только самое необходимое, и то не все. Сразу ведь не определишься, что нужно, а что нет, — сказала жительница. — Я не то чтобы огорчена. Просто в шоке».

Вывести удалось личные вещи, собаку с кошкой и некоторое швейное оборудование — в квартире Мария обустроила для себя место работы. «Сейчас не могу заняться заказами: хоть какую-то технику и взяла с собой, но шить негде», — добавила собеседница.

Дом на пр. Ленина , 133. Анна Зайкова.

Сейчас она вместе с дочерью поселилась у родственников. Для тех, кому некуда пойти, обустроили пункт временного размещения на базе спортивной школы — в коридоре.

Войти в аварийный дом сейчас можно только по графику, в сопровождении сотрудников МЧС, у дверей подъездов круглосуточно дежурит полиция.

«Все пока в панике, прокуратура бегает», — сказал Александр Форманчук, собственник нежилого помещения на первом этаже. Его арендовала парикмахерская, которая теперь подыскивает себе новое место.

«Помню, на Матросова тоже обвалилась штукатурка — просто подмазали, подшаманили. Люди второй год там живут, никого не переселяют, — добавил собственник. — А здесь ЧС ввели, видимо, более сложная ситуация».

Дом на пр. Ленина , 133. Анна Зайкова.

Что предложили собственникам

Представители власти встретились с жителями вечером 29 марта.

Глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев сообщил, что, согласно заключению специализированной организации, в доме находиться нельзя. Собственникам предложили воспользоваться помещениями в маневренном фонде или арендовать жилье и получить за это компенсацию.

А пока специалисты проведут оценку рыночной стоимости помещений. В итоге владельцы жилых и нежилых квадратов получат денежные выплаты. Комитет ЖКХ Барнаула должен предоставить результаты оценок и проекты соглашений в апреле.

На сборы вещей в сопровождении сотрудников МЧС и полиции жильцам дали по несколько часов, разделенных на три дня, а именно:

30 марта — с 13:00 до 17600;

31 марта — с 09:00 до 16:00;

1 апреля — с 10:00 до 13:00.

Дом на пр. Ленина , 133. Анна Зайкова.

Что известно о доме

Дом по адресу Ленина, 133 построили в 1949 году. Осенью 2022-го его признали аварийным — постаралась инициативная группа жильцов. По их словам, последний капремонт проводили в 1975 году. Не так давно соседи собрали деньги и заменили систему отопления.

Проблемы жильцы замечали и раньше: шесть лет назад квартире Марии обвалился потолок — прямо на натяжной. «Администрация приехала, потолок сняли, новые лаги положили. В нашем подъезде дерево хорошее, не сгнившее. В том — никто не следил, ничего не надо было», — рассказала она.

Обваливался потолок и в злополучном первом подъезде — там крышу тоже после ремонтировали.

Мария считает, что если бы за домом присматривали не только жильцы, то режима ЧС можно было избежать. «В других странах стоят дома по 200 лет и ничего. Тем более тут такие крепкие блоки; как их можно было запустить, чтобы все вываливаться начало? Только если там капает постоянно (а крыша действительно текла), конечно, ничего хорошего не стоило ожидать», — сказала она.

Дом на пр. Ленина , 133. Анна Зайкова.

Сейчас правоохранители оценивают выполнение обязанностей УК по содержанию имущества.

Тем временем кирпичи с другого дома на пр. Ленина, прямо в центре города, упали на припаркованный автомобиль.